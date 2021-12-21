Son dakika | Euro ve dolar ne kadar oldu? (21.12.2021)

Bugün saat 08:24 itibariyle dolar 13,54 euro ise 15,30 liradan işlem görüyor. Dün akşam 18,3’ü gören dolar Erdoğan'ın yeni ekonomik tedbirleri açıklamasından 13 liranın altına çekildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 08:24
Son dakika | Euro ve dolar ne kadar oldu? (21.12.2021)
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili verdiği mesajlar sonrası dolar, euro da düşüşler yaşandı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarının ardından 18 TL’yi gören dolar kuru, 13 TL’nin altına kadar düştü. 20 TL’yi geçen euro kuru ise 14 TL civarına geriledi.

Saat saat 08.24 itibariyle ise dolar 13,54 euro ise 15,30 liradan işlem görüyor. 


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