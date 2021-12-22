Son dakika | Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Son dakika | Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:18
Son dakika | Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.


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