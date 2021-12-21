Mustafa Balbay yazdı: "Merkez Bankası yöneticisi: Kurumda liyakat bitti!"

21 Aralık 2021 Salı, 10:46

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Merkez Bankası yöneticisi: Kurumda liyakat bitti!" başlıklı yazısında Merkez Bankası yöneticisiyle görüştüğünü yazdı.

"Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor" diyen Balbay, "Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada merkez bankasına gidenler var. Finlandiya merkez bankasına giden oldu.

Bütün dünya ile bağlantılar çerçevesinde 7 gün, 24 saat ayakta olmak zorundayız. İşleyişi bilen, hızlı ve doğru karar verebilecek uzmanlar gerekli" dedi.

"ASIL DERT LİYAKAT"

Balbay'ın "Bir iktidar ve siyaset anlayışı değişikliği olduğunda bu kurumlar yeniden ne kadar zamanda toparlanabilir?" sorusu üzerine yönetici şu cevabı verdi.

“İçeride o kadar özverili ve yurtsever insanlar var ki kendisine değer verildiğini hissetsin, işe yaradığı duygusunu kazansın çok kısa sürede toparlanır. Yurtdışına gidenlerin tek kaygısı para değil, sadece çok para kazanacağız diye gitmiyorlar. Asıl dert liyakat. Bu korunsa dışarıda alacakları paranın yarısına çalışırlar...”