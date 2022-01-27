Son dakika | Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

27 Ocak 2022 Perşembe, 15:13

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Verilere göre, toplam rezervler 21 Ocak haftasında 110,1 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta bu rakam 109,8 milyar dolar olmuştu.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

Aynı haftada net rezervlerde hızlı bir artış görüldü. Buna göre Merkez Bankası'nın net rezervleri 7,5 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLER EKSİ 55,6 MİLYAR DOLAR

Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında net rezervlerin eksi 55,6 milyar dolar olduğu izlendi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 56,7 milyar dolardı.

21,17 MİLYAR DOLARDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Net rezervler aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.