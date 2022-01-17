Son dakika | Motorine yeniden zam geliyor

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:06

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, akaryakıt zamları dur durak bilmiyor. Çarşamba günü motorine yine zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatındaki artış, akaryakıtta zammı tetiklerken Çarşamba günü motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Bu zamla birlikte motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kıracak ve 14 TL 20 kuruşu aşacak.