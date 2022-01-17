Son dakika | Motorine yeniden zam geliyor
Çarşamba günü motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 TL 20 kuruşu aşacak.
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, akaryakıt zamları dur durak bilmiyor. Çarşamba günü motorine yine zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatındaki artış, akaryakıtta zammı tetiklerken Çarşamba günü motorine 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Bu zamla birlikte motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kıracak ve 14 TL 20 kuruşu aşacak.
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