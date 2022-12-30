Son Dakika: 2023 vergi ve harç oranları belli oldu
2023 yılında, bazı vergi ve harç tutarlarında yapılacak artış oranı belli oldu.
Emlak vergisi, özel iletişim vergisi oranları, motorlu taşıtlar vergisi oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2023 yılında harç ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırıldı. Özel iletişim vergisi yüzde 122.93 oranında artırılırken emlak vergisi ücretleri yeniden değerleme oranının yarısı kadar yüzde 61.47 olarak uygulanacak.
2023’te bazı vergi ve harç tutarlarında yapılacak artış oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 2023 yılında harç ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırıldı. Özel iletişim vergisi ve damga vergisi de yüzde 122.93 oranında artırılırken emlak vergisi ücretleri yeniden değerleme oranının yarısı kadar yüzde 61.47 uygulanacak.
Motorlu taşıtlar vergisinde de yeni oranlar açıklandı. Buna göre 1300 cc motor hacminde yeni bir aracın MTV’si 2 bin 545 TL oldu.
2023 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim ve istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Gelir vergisinde yer alan çok sayıda istisna ve indirim tutarı da mükelleflerin lehine olacak şekilde artırıldı.
Bu kapsamda kira gelirlerindeki 9 bin 500 Lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı.
Böylece, 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Kira gelirinin 21 bin lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.
Değer artış kazançlarındaki 25 bin Lira istisna tutarı, 55 bin lira olarak belirlendi.
Vergilerdeki artış oranları 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Seçim tarihini belirlediler
- Pastadan tarih çıktı!
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev