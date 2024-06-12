Son Dakika... ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,3 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon 3 ayın en düşük düzeyine geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:35
Son Dakika... ABD enflasyon rakamları açıklandı
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ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.

ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,3 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon 3 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 3,4 olarak açıklanması bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0,1 artması öngörülüyordu

Enflasyon nisan ayında yüzde 3,4 ile beklentilerin hafif altında kalmıştı.

Veri öncesi 2 bin 315 dolardan hareket eden ons altın fiyatları verinin ardından 2 bin 335 dolara kadar çıktı.

Gram altın fiyatları ise verinin ardından 2 bin 410 liradan 2 bin 426 liraya çıktı.


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