Son Dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'nci Yargı Paketi'yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'nci Yargı Paketi'yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyleyerek "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabuluculuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
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