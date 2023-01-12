Son Dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'nci Yargı Paketi'yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:53
Son Dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak'
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'nci Yargı Paketi'yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyleyerek "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabuluculuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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