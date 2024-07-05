Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira zam sınırıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz itibarıyla sona eren yüzde 25'lik kira zam sınırı hakkında soru üzerine "Bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecek" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:56
Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kira zam sınırıyla ilgili açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündemdeki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Tunç, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasıyla ilgili, "İade taleplerimizi gönderdik, tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor, Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz" dedi.

KİRA ZAM SINIRI NE OLACAK?

Tunç, sona eren kirada zam sınırıyla ilgili, "1 Temmuz itibarıyla kira düzenlemesi sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında uzatılmıştı. Meclis'in takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor" diye konuştu.


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