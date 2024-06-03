Enflasyon verisi netleşti... Kira zam oranları belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Buna göre haziran ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 62,51 oldu
Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Haziran ayı zam oranı yüzde 62, 51 oldu.
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması bir ay daha devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik tavan uygulamasına son verileceği bekleniyor. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'uygulamının devam etmesi için neden görmüyorum' şeklinde açıklamaları olmuştu.
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