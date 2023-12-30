Yeni yıl gelmeden depoları doldurun... Benzin ve motorine dev ÖTV zammı yolda! 30 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları 2024 yılının ilk günlerinde ÖTV zammı yolda. 30 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
2024 yılına girmemize sayılı günler kala zam haberleri de gelmeye devam ediyor.
Son olarak 20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
AKARYAKITA ÖTV ZAMMI
Duvar'ın sektör kaynaklarından aktardığına göre, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, motorin ve benzine 3 liralık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 34,45 TL
Motorin: 37.15 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,17 TL
Motorin fiyatı: 37,77 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 38,02 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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