Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 21 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. 21 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:41
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 21 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Brent petrol varil fiyatı 79.62 dolardan işlem görürken döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Dün (20 Aralık Çarşamba 2023) itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 34,45 TL

Motorin: 35.48 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 TL

Motorin fiyatı: 36,16 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 TL

Motorin fiyatı: 36,41 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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