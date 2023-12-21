Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 21 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:41

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:41

Brent petrol varil fiyatı 79.62 dolardan işlem görürken döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Dün (20 Aralık Çarşamba 2023) itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 34,45 TL

Motorin: 35.48 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 TL

Motorin fiyatı: 36,16 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 TL

Motorin fiyatı: 36,41 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.