Son Dakika: Akbank'tan 'teknik arıza' açıklaması

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:18

Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Bankanın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet'te, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz" denildi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde, sosyal medyada banka müşterilerinin “kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank tarafından, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" açıklaması yapılmıştı.