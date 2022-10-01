Akbank Caz Festivali'nden aynı güne dört farklı konser

01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:49

Akbank Caz Festivali, 1 Ekim Cumartesi günü dört ayrı mekanda dört farklı konsere ev sahipliği yapıyor. Müzikseverlere unutulmayacak dakikalar yaşatacak konserlere HOOD Base, Akbank Sanat, Alan Kadıköy Amfi Tiyatro ve Alan Kadıköy ev sahipliği yapacak.



Nihal Saruhanlı feat. Barış Demirel

Yerli sahnenin en üretken müzisyenlerinden ikisini, Nihal Saruhanlı ve Barış Demirel’i buluşturacak özel bir performans için 1 Ekim günü rotamız Kadıköy’deki HOOD Base. 2007’de katıldığı Okay Temiz Ritim Atölyesi’nin ardından müzikle ilişkisi derinleşen Nihal Saruhanlı; Afrika ritimleri, Brezilya müzikleri ve Güney Amerika kültürüne özel ilgi duyan bir davulcu ve perküsyoncu. 2015-2016 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi Caz Sertifika Programı’nı bitiren müzisyen, aralarında Şevket Akıncı, Bahr ve Kalben’in de bulunduğu birçok müzisyen ve grupla üretimini sürdürüyor. Yakında Pieces & Parts adını verdiği kişisel projesiyle karşımızda olacak. Kendisine bu konserde trompetiyle eşlik edecek Barış Demirel ise yıllardır çeşitli gruplar ve iş birlikleriyle yaptığı kayıtlar ve performansların ardından 2021’de ilk solo albümü “Mutluluklar”ı yayımladı; ikinci solo albümü için de geri sayımda. Yolda başka sürprizler ve ortaklıklar da var üstelik. İkilinin, yeni medya sanatçısı /da’nın görsel performansının da eşlik edeceği doğaçlama görsel-işitsel performansı, ilk kez 32. Akbank Caz Festivali kapsamında sahnelenecek.

Nihal Saruhanlı: Davul ve perküsyon

Barış Demirel: Trompet

/da: Görseller

“Maffy’nin Cazı”: Maffy Falay Tribute Band

Türkiye cazının en büyük yeteneklerinden biri olan trompetçi Ahmet Muvaffak Falay, ya da daha yaygın bilinen ismiyle Maffy Falay, 22 Şubat 2022 günü 92 yaşında hayatını kaybetti. 60'larda Avrupa'da popüler bir caz trompetçisi olan Maffy Falay; Dizzy Gillespie, Thelonious Monk gibi caz efsanelerinin gözdesiydi ve Quincy Jones, Kenny Clarke, Francy Boland ile aynı sahneyi paylaştı. Müziğe duyduğu tutku ve bu tutkunun onu çıkardığı denizaşırı yolculukları konu eden “Maffy’nin Cazı” belgeseli, yönetmen Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun altı yıllık çalışmasıyla tamamlandı. Maffy Falay ile İsveç’teki evinde yapılmış röportajlar ve arşiv görüntülerini buluşturan; müzisyenin 2016’da Stockholm’de gerçekleşen son konserinden görüntüler de barındıran belgeselin gösterimi, 1 Ekim’de Akbank Sanat’ta.

“Maffy’s Jazz” gösteriminin ardından müzisyenin mirasına ve hayatına saygı duruşu niteliğinde bir anma konseri var. Falay’a Türkiye’de verdiği konserlerde uzun sure eşlik etmiş olan müzisyenler Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Kağan Yıldız ve Ferit Odman’dan oluşan Maffy Falay Tribute Band sahnede olacağı gecenin sunuşunu Hakan Rauf Tüfekçi ve Hakan Atala yapacak.

Engin Recepoğulları: Tenor Saksafon

Can Çankaya: Piyano

Kağan Yıldız: Kontrbas

Ferit Odman: Davul

Rana Bulut & Efe Erdem

2022 Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananları Rana Bulut ve Efe Erdem, 32. Akbank Caz Festivali sahnesinde. 1999, Bursa doğumlu Rana Bulut, Türkiye’de caz müziğine yıllardır emek veren isimlerden eğitim almış bir vokalist. Ece Göksu ile caz vokal; Aycan Teztel, Evrim Demirel, Kağan Yıldız gibi isimlerle de armoni, kompozisyon, piyano ve ensemble çalıştı. Bir kendi bestesi, bir de caz standardı söylediği Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nı ikincilikle tamamladı. 2020’de bir trio olarak kurulan grubu, 2022 itibariyle Rana & Seher adlı bir duo’ya evrildi. Bir yandan çeşitli animasyon yapımlar için seslendirmenlik yapan Rana Bulut, kendi bestelerini yapmaya da devam ediyor.

Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nda derece elde eden bir diğer isim Efe Erdem de 2000 doğumlu bir müzisyen. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde viyola enstrümanı ile klasik eğitim alarak müzikle ilgilenmeye başlayan Erdem, sonrasında piyano ile caza ilgi duydu; vokalist olarak kendini geliştirmeye devam etti. Nazım Hikmet Korosu ile hem Türkiye’de hem de yurt dışında çeşitli festivallerde sahne alan Efe Erdem, İstanbul Devlet Konservatuarı caz vokal bölümünde eğitimine devam ediyor. 32. Akbank Caz Festivali kapsamında Baturay Yarkın, Aydın Balpınar ve Jeff Savaryego’dan oluşan orkestrasıyla sahnede olacak.

Rana Bulut: Vokal

Efe Erdem: Vokal

Baturay Yarkın: Piyano

Aydın Balpınar: Kontrbas

Jeff Savaryego: Davul

Çağıl Kaya “Kaygılar Sahnesi”

Bu kadar güzel ve çirkin sesi, farklı şekilleri, hızları, değişken ruh hâllerini barındıran uçsuz bucaksız olasılıklarla dolu bir şehirde yaşayan ve yaratan sanatçı; bazen coşkulu, bazen durgun, bazen eğlenceli bazen ıstırap içinde, bazen kızgın ama tüm açıklığıyla ve benliğiyle oradadır. Sıradanlığın konforlu alanına sığınmak ya da ondan kaçmak ister. Bu gelgitli duyguların ve uykuların bölündüğü, ölçüsüz sözlerin söylendiği, umut dolu, coşkulu ve sınırsız kahkahaların taştığı, kalabalık duyguların bir bütünüdür “Kaygılar Sahnesi”. “Istırabın olmadığı bir yaratı süreci var mıdır? Sanatçı kaygılarıyla mı yaşar, onlarla yüzleşir mi? Yoksa onlardan arınmaya mı çalışır? Hangisi doğru?” 1 Ekim akşamı Alan Kadıköy’de, dansın müziğe ya da müziğin dansa eşlik ettiği bir konsere değil; tüm farklılıkları ve benzerlikleriyle, birbirleri için bir arada oldukları bir performansa tanıklık edeceksiniz.

Çağıl Kaya: Vokal

Ercüment Orkut: Piyano

Tamer Temel: Saksafon

Tolga Bilgin: Trompet

Cem Aksel: Davul

Ebru Cansız: Koreografi & Konsept

Serhat Kural: Proje Koordinatörü

Beril Şenöz, Beste Demir, Chiara Giorda, Furkan Yılmaz, Gülnara Golovina, Serhat Kural, İsmet Köroğlu: Yaratıcı Dansçılar











