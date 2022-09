Akbank Caz Festivali, 30 Eylül Cuma günü dört ayrı konsere ev sahipliği yapıyor

30 Eylül 2022 Cuma, 16:38

Akbank Caz Festivali, 30 Eylül Cuma günü dört ayrı mekanda dört farklı konsere ev sahipliği yapıyor. Müzikseverlere unutulmayacak dakikalar yaşatacak konserlere CoBAC Workspace Terrace Garde, Akbank Sanat, Babylon ve Gregor by The Badau ev sahipliği yapacak.



SERCAN DEBELEC QUİNTET

Multi-enstrümantalist ve besteci Sercan Debelec, çocukluk yıllarında Türkiye’nin sayılı keman virtüözlerinden Ömer Can’la başladığı müzik eğitimini Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda sürdürdü. Birçok orkestrayla birlikte sahne deneyimi edindiği yılların ardından 2020’de piyano, kontrbas, trompet ve davul dörtlüsü için yazılmış ilk albümü “Delusions”ı yayımladı. Bu kaydı, ertesi yıl, bir solo piyano albümü olan “A Short Story” takip etti. Her yayınında tematik bir kurgu kuran müzisyen, bir yandan psikedelik rock grubu Surf Arabesk’te klavye çalmaya devam ederken; Fırat Ağacık ve Abkountry’yle de iş birliklerine gitti. Şu sıralar çeşitli projeler üzerine çalışmalarını sürdüren müzisyenin, Onurcan Çağatay, Çağın Akgül ve Ekrem Eryılmaz’la tamamlanan dörtlüsü, son olarak “Thanks for All the Fish” isimli bir parça yayımladı. Dörtlüye Öykü Damla Gözen’in de eklemleneceği Sercan Debelec Quintet konseri, 30 Eylül’de CoBAC Workspace Terrace Garden sahnesinde.

Sercan Debelec: Piyano

Onurcan Çağatay: Trompet

Çağın Akgül: Kontrbas

Ekrem Eryılmaz: Davul

Öykü Damla Gözen: Synthesizer

Eda AND “Istanbulisation”

Hamburg’da yerleşik İzmirli besteci, piyanist ve aranjör Eda And, solo projesi “Istanbulisation”ın Türkiye prömiyerini 32. Akbank Caz Festivlai’nde yapacak. 17 yaşında “Mirela” adlı ilk piyano konçertosunu besteleyen müzisyen, İzmir Devlet Konservatuarı piyano bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Almanya’da devam etti; Hochschule für Musik und Theater Hamburg’da Wolfgang Andreas Shultz ve Wolf Kerschek ile “Klasik Kompozisyon ve Caz Kompozisyonu” çalıştı. Almanya’nın dünyaca ünlü caz orkestrası NDR (Nord-Deutscher Rundfunk) Big Band ile çalışan Türkiyeli ilk kadın caz bestecisi ve piyanisti oldu. Kompozisyonlarında hayalperest, muzip ve çocuksu karakterini; klasik, caz, soul, funk gibi türlere duyduğu tutkuyla buluşturan müzisyen şimdiye dek iki albüm yayımladı: Türkiye caz sahnesinden müzisyenler eşliğinde kaydettiği “Augmented Life” ve pandemi döneminde kaydedilen solo albüm “Live in Hamburg”. Eda AND “Istanbulisation” performansıyla 30 Eylül’de Akbank Sanat’ta.

Eda AND: Piyano

AGA B

Ankara doğumlu Aga B, yerli hip hop sahnesinin en özgün ve eklektik MC’lerinden biri. 2000 yılından bu yana üretimlerini sürdürüyor. Kariyerinin ilk yıllarında bandrolsüz albümleri “Aga Neredesin?” ve “AgaB’sikopat” ile deyim yerindeyse bir şehir efsanesine döndü. 2010’ların ikinci yarısıyla birlikte savurduğu “Al, Bum!” ve “Muaf” albümlerini takip eden, her şarkısında filtrelenmemiş toplumsal eleştirilerini dillendirdiği son yayını “Muamma” ile bütünlüklü anlatılar yaratma geleneğini sürdürdü. Sahnedeki yüksek enerjisiyle iyice alevlenen Aga B şarkılarına, 32. Akbank Caz Festivali kapsamında vereceği konserde kimi konuk müzisyenler eşlik edecek. Festival içinde bir başka mini festival tadında bir gece olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Nitekim 30 Eylül akşamı Babylon’da gerçekleşecek konserde Su Sonia, Burakbey ve Barış Demirel de sahnede Aga B’nin imza flow’larına kendi titreşimlerini katacak.

Aga B: Vokal

Haluk Fırat: Davul

ORB1: Bas ve Ableton

Öykü Damla Gözel: Klavye

Abkountry: Gitar

Tuğçe Doğu: Back Vokal

Hakan Kıltepe: Saksafon

DİLEK SERT ERDOĞAN "ZAMANSIZ ŞARKILAR"

2013’e tarihlenen “MOMENTS” albümüyle Türkiye’de yayımlanmış ilk özgün soul albümüne imza atan Dilek Sert Erdoğan, kariyeri boyunca yerel ve uluslararası alanda ilgi çekici müzikal ortaklıklar yaptı; yarışmalarda başarılar elde etti. Soul, funk, rock ve caz örnekleriyle renklenen Jazzeeba On Air, Önder Focan eşliğinde sevilen Türkçe şarkıların caz aranjmanlarının seslendirildiği Deformation Turk Project, Ayten Alpman şarkılarının yeniden aranje edildiği Hayatımın Divası Ayten Alpman gibi akılda kalıcı projelerin altında imzası var. 32. Akbank Caz Festivali kapsamında Uraz Kıvaner, Ozan Musluoğlu, Sıtkı Sırtanadolu ve Erhan Seçkin’den oluşan orkestrasıyla birlikte “Zamansız Şarkılar” konseriyle 30 Eylül’de Gregor by The Badau sahnesinde olacak.

Dilek Sert Erdoğan: Vokal

Uraz Kıvaner: Piyano

Ozan Musluoğlu: Kontrbas

Sıtkı Sırtanadolu: Gitar

Erhan Seçkin: Davul