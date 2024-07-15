Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AKP'DEN TARİH AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de geçtiğimiz hafta en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.