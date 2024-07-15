Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:41
Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımayacak. Kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıyacak.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,8 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' durumuyla karşı karşıya kaldı.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

GÖZLER KABİNE'DE 

AKP tarafından ise en düşük emekli maaşına yönelik zam düzenlemesi için çalışmalar başlatıldı.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü, 16 Haziran Salı (yarın) günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de olacak. 

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek. 

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Kulislerde en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın 12-13 bin lira seviyelerine yükseltileceği konuşuluyor. Emekliye seyyanen zammın ise gündemde olmadığı kaydediliyor.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AKP'DEN TARİH AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de geçtiğimiz hafta en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kritik tarih belli oldu: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Güler,  en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile ilgili de "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" ifadelerini kullandı.

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