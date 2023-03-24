Son Dakika... AKP'den en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama

Son dakika haberleri... En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:13
Son Dakika... AKP'den en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Elitaş, "En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. Hem SSK'lılar hem BAĞKUR'lular hem de 2 milyon 250 bin EYT kapsamındaki vatandaşlarımız da buradan yaralanacak. Onların da emekli maaşı 7500 TL'ye çıkacak. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan yararlanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyona yakın vatandaşımız 2 bin TL'ye yakın bir rakam artışından yararlanacak. Geçici işçilerin çalıştığı kurumlarda kadrolu olabilmeleri için düzenleme yapıyoruz" dedi.

KANUN NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Elitaş, "Bugün kanun teklifini veriyoruz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın annesi rahmetli olmuştu, salı günü gelirse komisyonda görüşme başlar. Muhalefetin de buna olumlu bakacağını, hızlı şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sonunda bu konuyu bitiririz. 7500 TL altında maaş alan kimse onların maaşı 7500 liraya çıkarılacak, 7500 TL üzerindeki maaşlar aynı kalacak" diye konuştu.

Elitaş, bayram ikramiyesiyle ilgili soruya ise, "Şu anda bayram ikramiyesiyle ilgili bize gelen bir bilgi yok. Cumhurbaşkanımız açıkladı, böyle bir şey varsa gereğini yaparız" diye konuştu.


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