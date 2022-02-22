Son dakika: Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü (22 Şubat 2022 Salı)
Son dakika haberi: Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı güçleri tanıması sonrasında yeniden tırmanışa geçerek son iki ayın zirvesini gördü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Putin'in Ukrayna'daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında gram altın 842 TL'ye yükselerek son iki ayın zirvesini gördü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 378 TL'den alıcı bulurken, bin 395 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 760 TL'den alınırken, 2 bin 788 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 502 TL'den alınırken, 5 bin 557 TL'den satılmaya başladı.
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