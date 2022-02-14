Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş: Çeyrek altın ne kadar oldu? (14 Şubat 2022 Pazartesi)
Son dakika haberi: Altın fiyatları, Ukrayna üzerinden jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla cuma günü son dört aydaki en büyük yükselişini kaydettikten sonra yeni haftaya gerilemeyle başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları, cuma günü yaşanan riskten kaçınma dalgası ve enflayonun küresel çapta tırmanması sonrasında güvenli liman altına olan talep Fed’in faiz artırması beklenmesine rağmen yükseldi.
Ancak, altın fiyatları piyasaların Ukrayna'daki gerilime odaklanmasıyla cuma günü hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra piyasalarda risk iştahının görece toparlaması ve faiz artırım endişelerinin hafiflemesiyle geriledi.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükseldi. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, yeni haftaya 800 TL civarında başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 306 TL'den alıcı bulurken, bin 327 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 621 TL'den alınırken, 2 bin 654 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 224 TL'den alınırken, 5 bin 289 TL'den satılmaya başladı.
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