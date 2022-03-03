Son dakika: Altın fiyatlarında Fed etkisi
Son dakika haberi: Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ekonomide öncelikleri arasında enflasyonla mücadeleyi Rusya’nın Ukrayna işgalinin önünde tutarak 25 baz puanlık faiz artışını destekleyen açıklamalarıyla yatay seyretti.
Avrupa’da yaşanan savaş, petrol, buğday ve metal gibi emtiaların tedariğinde bozulmalara yol açarken küresel ekonomide fiyat baskılarının artmasına neden oluyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Powell'ın açıklamaları sonrası gram altın 871 TL'den işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 425 TL'den alıcı bulurken, bin 442 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 854 TL'den alınırken, 2 bin 883 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 690 TL'den alınırken, 5 bin 746 TL'den satılmaya başladı.
İlgili Haberler
- Son dakika: Enflasyon verileri öncesi dolarda yukarı yönlü hareket
- Son dakika: ENAG, şubat ayı enflasyon verilerini üç haneli duyurdu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist belli oldu
- Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!
- Altın fiyatlarında Fed etkisi
- 'Erdoğan şoke oldu'
- Enflasyon verileri öncesi dolarda yukarı yönlü hareket
- Taraftarlardan takıma tepki
- Yoğurt diye jelatin, baharat diye boya...
- Bilecik’te işçi servisi kaza yaptı: 2’si ağır 6 yaralı
- Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'a kar geldi
- Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber