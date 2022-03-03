Son dakika: Altın fiyatlarında Fed etkisi

03 Mart 2022 Perşembe, 09:38

Avrupa’da yaşanan savaş, petrol, buğday ve metal gibi emtiaların tedariğinde bozulmalara yol açarken küresel ekonomide fiyat baskılarının artmasına neden oluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydederek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Powell'ın açıklamaları sonrası gram altın 871 TL'den işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 425 TL'den alıcı bulurken, bin 442 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 854 TL'den alınırken, 2 bin 883 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 690 TL'den alınırken, 5 bin 746 TL'den satılmaya başladı.