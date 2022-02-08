Son dakika: Altın fiyatlarında sert yükseliş (8 Şubat 2022 Salı)

08 Şubat 2022 Salı, 09:53

Fransa Başkanı Emmanuel Macron ve mevkidaşı Vladimir Putin pazar günü gerçekleştirdikleri görüşmede önemli bir ilerleme kaydedemedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 Boru Hattı ile ilgili sürecin daha fazla devam etmeyeceğini belirti.

Altın fiyatları, yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması ve güvenli limana olan talebin artmasıyla toparladı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, geçen hafta 766 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 792 TL’ye kadar tırmanmıştı. Geçen haftayı 788 TL civarında kapatan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle 797 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 293 TL'den alıcı bulurken, bin 310 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 594 TL'den alınırken, 2 bin 621 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 172 TL'den alınırken, 5 bin 122 TL'den satılmaya başladı.