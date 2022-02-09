Son dakika: Altın fiyatlarında son durum (9 Şubat 2022 Çarşamba)

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:36

Altın fiyatları, yatırımcıların yükselen enflasyon ve jeopolitik gerginliklere odaklanmasıyla hafta başından bu yana yüzde 1’den fazla yükseliş kaydetti. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 800 TL sınırında bulunuyor.

Altın yatırımcıları da perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Ocak ayında ABD’de enflasyonun yüzde 7,3’e tırmanacağı görüşünde.

Öte yandan, piyasalar Fed’in baharda art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Bloomberg’in opsiyon kontratlarının fiyatlamasından yaptığı hesaplamalara göre, traderlar Mart ve Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken Mart ayında yüzde 40 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım olacağını düşünüyor.

Goldman Sachs stratejistleri ise yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyonun 2022 yılında altın için yatırım talebini artıracağını belirterek, 12 aylık ons altın fiyatı tahminlerini 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardıklarını söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD’de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini belirten Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlama ve gelişen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguladı.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, geçen haftaya 1.791 dolar seviyesinde başladıktan sonra iniş çıkışlara rağmen haftayı 1.808 dolar seviyesinde kapatmıştı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan değerli metal, art arda üç günü de kazançla kapatarak 1.827 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, geçen hafta 766 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 792 TL’ye kadar tırmanmıştı. Geçen haftayı 788 TL civarında kapatan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 797 TL seviyesinde bulunuyor.