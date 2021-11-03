Son dakika: Altında tüm gözler saat 21.00'de: Yön arayışı sürüyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:03

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 552,1 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 551,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.693 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.781 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Tedarik zincirindeki bozulmaların devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri, küresel ekonomide enflasyon ve büyümeye ilişkin endişeler paralelinde oluşan risk temasının gündemde kalmasına neden oluyor. Para politikalarının geleceğine dair belirsizlikler de yatırımcıların önünü görmesini zorlaştırırken, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.



Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini belirten analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 ve 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.