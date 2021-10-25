Son dakika: Altında tüm zamanların rekoru kırıldı: Çeyrek altın ne kadar oldu? (25 Ekim 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları)
Son dakika haberi.. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 564 lira seviyesinde işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları TCMB'nin faiz kararı sonrasında hızlı bir yükseliş kaydetmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 553,5 liradan tamamladı.
ALTINDA TARİHİ ZİRVE
Altının gram fiyatı, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 567,9 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, saat 10.32 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde, 564,3 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 927 lira, Cumhuriyet altını da 3.780 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, cuma günü 1.814 dolarla 1,5 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.797 dolardan alıcı buluyor.
ALTININ ONS FİYATINI DESTEKLEDİ
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Makroekonomi veri tarafında bugün Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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