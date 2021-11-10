Son dakika: Altında yeni rekor

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:33

Altın fiyatlarında yeni bir rekor daha yaşandı.

Gram altın 577 lirayla, çeyrek altın ise 944 lirayla rekor kırdı. Dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, güne 571 lira seviyesinden başlamıştı.

Öte yandan öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 577 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya geriledi.