Araç sahipleri dikkat! Deponuzu doldurmayın... Benzine indirim geliyor

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolardaki kısıtlı gerilemenin ardından benzin fiyatlarında da değişim geldi. Yaşanan son gelişmelerin ardından benzinde indirim olacağı haberi geldi. Benzinde ne kadar indirim olacak? 26 Ağustos akaryakıt fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:01
Araç sahipleri dikkat! Deponuzu doldurmayın... Benzine indirim geliyor
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Dün 92,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 90,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,76 dolardan alıcı buldu.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzinde indirimi beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 40.06 TL

Benzinin litresi 38.55 TL

Ankara

Motorin litresi 40.67 TL

Benzinin litresi 39.19 TL

İzmir

Motorin litresi 40.85 TL

Benzinin litresi  39.3 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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