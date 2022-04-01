Son Dakika: Ardı arkası kesilmiyor... LPG'ye büyük zam yolda!
Binlerce araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtiliyor.
1 Nisan (bugün) itibariyle Türkiye'de evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 zam geldi. Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, benzin ve motorin fiyatlarından dolayı LPG'ye geçen binlerce araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye (Otogaz) 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.
İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.
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