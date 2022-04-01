CHP'li Lale Karabıyık: 'Bu iktidarda doğru planlama hiçbir zaman olmadı'

01 Nisan 2022 Cuma, 16:30

CHP ve sivil toplum örgütleri, Bursa’da 10 yıldır yüksek hızlı tren yapılmamasını protesto etmek amacıyla 23 kilometrelik yürüyüş güzergahının ilk 8 kilometresini, Çağlayan Köy Viyadüğü'nde düzenlenen basın açıklamasıyla tamamladı. CHP Genel Başkan Yardımcı ve Bursa Milletvekili Lale Karabayık ile CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Murat Emir, Tahsin Tahran, Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, Deniz Yavuzyılmaz’ın yanı sıra Parti Meclisi ve gençlik kolları üyeleri de yürüyüşe destek verdi.

Karabıyık, “Maliyet artışından bahsederler, proje yenilenecek derler sürekli. Gerçek nedeni öğrenemeyiz. Artık yıl 2022. Proje bir daha değişti, 2025 deniliyor. Bu arada bilgilendirme çok net yapılmamıştı. Şeffaflık yok” diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"GİDİYOR GİTMEKTE OLAN GELİYOR GELMEKTE OLAN"



“Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuzyılmaz açıklama yapmıştı. O açıklamada da gördük ki sadece gecikme değil, ihalenin her aşamasında sorunlar var. Sürekli sorunları dile getirdiğimiz yanlışları söylediğimiz diğer ihalelerin aslında bir benzeri. Ortada bir projenin olmadığı yerde de biz bir yürüyüş yaptık. İki etaplıydı yürüyüş. Basın açıklamasına kadar bir etabıydı, basın açıklamasından sonra da şimdi sadece milletvekilleri yürüyecekler. Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, çevre illerden gelen üyelerimiz ve Bursalılar katıldılar. İlk etabımızda Kemal Demirel vardı. Kemal beyin bir özelliği de gençlik yıllarından bu yana demiryolu için çok büyük bir emek harcadı. Kendisi rahatsız olmasına rağmen hastaneden izin alarak yürüyüşün başlangıcında bir saat aramızda oldu. ‘Bu mücadeleye el veriyorum’ dedi. Bizler artık o mücadeleyi devam ettiriyoruz ama bu AKP’nin iktidarında olmayacak. Bunu biz kendi iktidarımızda gerçekleştireceğiz. Biz de diyoruz ki, ‘Gidiyor gitmekte olan geliyor gelmekte olan.’ Bursa’nın hızlı treni de gelecek. Türkiye’nin sanayide lokomotif şehri, Bursa. Bursa’nın başarısını, yarattığı katma değerleri, milli gelir içerisindeki payını biliyoruz. Sanayinin lokomotifi olan Bursa’nın hızlı treni henüz olmadı ve biz bunu gerçekleştireceğiz.

"BU İKTİDARDA, DOĞRU PLANLAMA HİÇBİR ZAMAN OLMADI"

Bu iktidarda, doğru planlama hiçbir zaman olmadı. Devlet Planlama Teşkilatı da yok. Neyin önceliği vardır? Ne yaparsanız size nasıl katkısı olur? Bunun hesabı da yapılmıyor. Sadece saraydan talimat verilen birtakım işler; o da belli firmalara ihaleler verilerek ve onların içerisinden de belli fayda gören insanların olduğunu çok net biliyoruz. Bu şekilde yapılan çalışmalar var. Bu plansız çalışmalar yanlış verilen öncelikler aslında Türkiye’nin yeterli olan kaynaklarının yetersiz olarak gösteriyor. Aslında bunların hepsi yanlış planlamadan yanlış yönetilmekten, yönetilememekten kaynaklanıyor. Bir yönetim sorunu olduğunu söylemek gerekiyor. Kontrol yok, denetim yok, şeffaflık yok. Biz buna hayret etmiyoruz. Ben yıllarca Plan Bütçe Komisyon üyeliği yaptım. Bir kanun taslağı getirilir… Ne bir projeksiyonu vardır geleceğe dair. Ne de neye mal edileceğinin ya da alternatiflerinin neye mal olacağının projeksiyonu vardır. Ne de etkinlik analizi vardır. Böyle getirilir. Bunun yanlış olduğunu söyleriz. Öyle geçirirler. Bir müddet sonra yine getiriler ya da ilaveler getirirler. Her iş böyle yapıldığı için biz zaten buna çok alışkınız, söyleye söyleye de bir hal oldu. Biz zaten geliyor gelmekte olan diyoruz."



