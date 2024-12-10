Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:03

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:33

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün saat 16.00’da başlattı. Bu süreç, yaklaşık 7 milyon çalışanı ve toplumu etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesini kapsıyor.

Bakan Işıkhan, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Asgari ücret genel seviyeyi değil, çalışanlara ödenecek minimum seviyeyi belirtir. İşçi temsilcileri ve işveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasası gibi konuları analiz ederek adil bir asgari ücret belirlemeyi umuyoruz. Yapılan artışlar enflasyona karşı kalkan olmakla kalmadı, aynı zamanda satın alma gücünü artırdı. Türkiye Yüzyılı vizyonunda, refahımızın artışı istihdam olarak geri dönmektedir" ifadelerini kullandı.

DİSK VE TÜRK-İŞ’TEN TALEPLER

TÜRK-İŞ, asgari ücret artışında 2024 ve 2025 yıllarındaki enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirtirken, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yayımladığı raporla asgari ücret talebini sundu. DİSK, asgari ücretin yoksulluk sınırına yakın bir seviyeye çıkmasını savundu ve yaklaşık 33 bin 500 TL'lik bir rakam talep etti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonun başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütürken, işçi tarafını Türk-İş ve işveren tarafını TİSK temsil etmektedir. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oyçokluğuyla karar alıyor. Eşit oy durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

2024 yılı itibarıyla, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin net tutarı, vergiler ve kesintiler sonrası 17 bin 2 lira 12 kuruşa denk geliyor. İşverene maliyet ise 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor.

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