Son Dakika: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:33

Güncelleme: 27.04.2024 - 13:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması özetle şöyle:

"Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti. Ekonomi bir denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz."







