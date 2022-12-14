Son Dakika: Gözler ikinci toplantıya çevrildi... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün, milyonlarca işçiyi ilgilendirecek karar için ikinci kez bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:41
Son Dakika: Gözler ikinci toplantıya çevrildi... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci kez yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansında asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu.

Bakan Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına 7 Aralık'ta başlamıştı. İkinci toplantı bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. 

EYT AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin EYT'yle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz." 


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