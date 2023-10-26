Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:21
Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı toplantısında faize dokunmadı.

ECB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 4,5'te bıraktı. 

ECB açıklamasında gelecekteki faiz kararlarının gerektiği sürece politika faizinin yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalmasını sağlayacağı belirtildi.


Avrupa Merkez Bankası faiz politika faizi

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