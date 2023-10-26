Son dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı toplantısında faize dokunmadı.
ECB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 4,5'te bıraktı.
ECB açıklamasında gelecekteki faiz kararlarının gerektiği sürece politika faizinin yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalmasını sağlayacağı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!