Son dakika... AYM, Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisini iptal etti!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:16

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:22

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasa’da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) çok sayıda hükmü iptal etti.

AYM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Böylece, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal edildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 482 sayfalık kararda, iptal edilen hükümlerin bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

REKTÖR ATAMALARI DA AYKIRI BULUNDU

AYM, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına imkan sağlayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili yasa hükmünü de iptal etti.

AYM'nin iptal kararına konu olan düzenleme, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) rektör atama sürecinde kısıtlarken, rektör olarak atanabilmek için gerekli şartları da değiştirmişti.