Son dakika... Bakan açıkladı! Küçük işletmelere faizsiz kredi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:08

KOBİ’ler için 1 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Şile – Ağva, Zonguldak Alaplı – Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB aracılığıyla program başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi:

“Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 Milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”