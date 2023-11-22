Son dakika... Bakan açıkladı! Küçük işletmelere faizsiz kredi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:55
Son dakika... Bakan açıkladı! Küçük işletmelere faizsiz kredi
Abone Ol google-news

KOBİ’ler için 1 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Şile – Ağva, Zonguldak Alaplı – Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB aracılığıyla program başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi:

“Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 Milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”


Kredi KOBİ Mehmet Fatih Kacır

İlgili Haberler

Hazır giyim ihracatçıları özel kur ve kredi istiyor

Hazır giyim ihracatçıları özel kur ve kredi istiyor
Kredi kartları alarm veriyor... Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!

Kredi kartları alarm veriyor... Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması

En Çok Okunan Haberler