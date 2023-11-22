Son dakika... Bakan açıkladı! Küçük işletmelere faizsiz kredi
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu
KOBİ’ler için 1 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Şile – Ağva, Zonguldak Alaplı – Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB aracılığıyla program başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada şöyle dendi:
“Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 Milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
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