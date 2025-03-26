Son dakika... Bakan Bayraktar'dan açıklama: Elektriğe zam gelecek mi?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:09

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zammı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, AKP Grup Toplantııs öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ZAMMA KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Bakn Bayraktar, zam ile ilgili bir soruya, "Bakacağız, değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edilmişti.

Şirketlerin temmuz ayından bu yana zam yapılmaması ve artan maliyetler nedeniyle şikâyetçi olduğu belirtiliyordu.

Zammın sanayi tipi işletmeler ve konut kullanıcılarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyordu.