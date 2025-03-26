Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kanun teklifi TBMM'de!
TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesi ve spor destek kanunu teklifi görüşülmeye başlandı. Teklif, emekli ödemeleri ve olimpik sporcuların desteklenmesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Kanun teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin önceki iptal kararı doğrultusunda hazırlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bir kanun teklifi ele alınmaya başlandı. Teklif, emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi ve sporcular için destek içeriyor.
İKRAMİYE VE ÖDEME DETAYLARI
- Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarılacak
- Dul ve yetim aylığı alanlara farklı oranlarda ödeme yapılacak
- Eşten maaş alanlara yüzde 75
- Emekli olup eşten maaş alanlara yüzde 50
- Yetimlere yüzde 25 oranında ödeme
SPOR ALANINDA PLANLANAN DÜZENLEMELER
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor destek planları:
- 8 bin sporcu için eğitim programı
- Sporcuların beslenme, barınma ve yol giderlerinin karşılanması
- Aylık harçlık ödenmesi
- Başarılı sporculara ilave destek
ÖDEME KOŞULLARI
- Harçlık miktarı asgari ücretin net tutarını aşmayacak
- Başarılı sporculara harçlık miktarı artırılabilecek
- Ödemeler vergiden muaf tutulacak
YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kanun teklifi için öngörülen süreç:
- TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek
- Cumhurbaşkanı onayı alınacak
- Resmi Gazete'de yayınlanacak
- Emeklilere fark ödemesi yapılacak
TBMM Başkanvekili Celal Adan, görüşmelerin saat 14:00'te devam edeceğini açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- 'Bahçeli entübe edildi' dedi, MHP'den sert yanıt geldi
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!
- AKP'li Özalan, eylemcilere kin kustu!