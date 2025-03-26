Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kanun teklifi TBMM'de!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:26

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bir kanun teklifi ele alınmaya başlandı. Teklif, emekli bayram ikramiyesi düzenlemesi ve sporcular için destek içeriyor.

İKRAMİYE VE ÖDEME DETAYLARI

Bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarılacak

- Dul ve yetim aylığı alanlara farklı oranlarda ödeme yapılacak

Eşten maaş alanlara yüzde 75

Emekli olup eşten maaş alanlara yüzde 50

Yetimlere yüzde 25 oranında ödeme

SPOR ALANINDA PLANLANAN DÜZENLEMELER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor destek planları:

8 bin sporcu için eğitim programı

Sporcuların beslenme, barınma ve yol giderlerinin karşılanması

Aylık harçlık ödenmesi

Başarılı sporculara ilave destek

ÖDEME KOŞULLARI

Harçlık miktarı asgari ücretin net tutarını aşmayacak

Başarılı sporculara harçlık miktarı artırılabilecek

Ödemeler vergiden muaf tutulacak

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kanun teklifi için öngörülen süreç:

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Cumhurbaşkanı onayı alınacak Resmi Gazete'de yayınlanacak Emeklilere fark ödemesi yapılacak

TBMM Başkanvekili Celal Adan, görüşmelerin saat 14:00'te devam edeceğini açıkladı.