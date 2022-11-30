Son Dakika: Bakan Bilgin ve Nebati Saray'a gidiyor

30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile görüşmesi bekleniyor. Saray'daki toplantının Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili olması bekleniyor.

Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı 18.15'te gerçekleştirilecek. Bakan Bilgin yarın da asgari ücret görüşmeleri için TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

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