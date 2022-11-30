Son Dakika: Bakan Bilgin ve Nebati Saray'a gidiyor

Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette flaş gelişme... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Saray'a çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 14:55
Son Dakika: Bakan Bilgin ve Nebati Saray'a gidiyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat  Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile görüşmesi bekleniyor. Saray'daki toplantının Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili olması bekleniyor. 

Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı 18.15'te gerçekleştirilecek. Bakan Bilgin yarın da asgari ücret görüşmeleri için TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

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