Asgari Ücret Tesbit Komisyonu toplanırken sendikalar 13 bin, işveren 8 bin 500 TL’yi işaret ediyor

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrette görüşmeler yaklaşırken işçi ve işverenin beklentileri de ortaya çıkmaya başladı. Enflasyonun yüzde 85’i bulması nedeniyle haziranda artan asgari ücretin eridiğini söyleyen yurttaş, 10 bin liradan az olmamasını savunurken sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

Türkiye’de asgari ücrete yakın maaş çalışanların oranı yüzde 60 civarında. Bu nedenle zam çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Yeni yıl zammı için görüşmeler yaklaştı. Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık’ta toplanacak. Komisyonda, çalışanları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş; işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Sendikalar görüşmeler başlayana kadar rakam vermeme taraftarı.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde rakam konuşmanın işçi tarafına zarar verdiğini ve tüketiciye zam olarak yansıdığını, masaya oturmadan rakam açıklamayacaklarını belirtirken alınan bilgilere göre sendika içinde bekâr bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yapılıyor. Bu rakam da 9 bin 700 TL civarında. Ancak yüksek enflasyon ortamında bu rakamın işçi için az, işveren için çok olduğunu da bilen sendika yöneticilerini bu yıl zor geçecek görüşmelerin beklediği belirtiliyor.

DİSK BU HAFTA AÇIKLAYACAK

Tespit Komisyonu’nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak. Başkan Arzu Çerkezoğlu, “İki asgari ücretlinin çalıştığı eve en azından yoksulluk sınırına denk bir maaş girmeli” diyor. DİSK’in açıkladığı yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira. Buradan hareketle en az 13 bin TL talep edilmesi bekleniyor.

Asgari ücrette esnafın da kafası karışık. İstanbul Şişli’de 6 yıldır kafe işleten Metin T, “Asgari ücrete çalışacak eleman bulamıyoruz. Ama bunun üstünde de ödeme yapamıyoruz. Zamlansın istiyorum gerçekten ayıp bir ücret haline geldi. Ama o zamlı ücretle ben eleman çalıştıramam. Bizi çıkmaz bir sistemin içine soktular” diye konuşuyor.

10 BİN LİRADAN AZ OLMAMALI

Türkiye Esnaf ve Sanaatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise “Asgari ücretteki zam bütün personele yansıyacak. Vergi indirimi şart. Zam enflasyonun üstünde olmalı” diyor.

Yurttaşın da asgari ücret talebi 10 bin lira civarında.

- Ayşegül Y: Üniversite mezunuyum asgari ücretle ise başlarsın sonra yükselir diyorlar. Maaşı yükselmişlere bakıyorum 6 bin 500 TL alıyorlar. Bu işe gitmek için bir mont, bir bot alsam zaten 2 bin 500 TL. En az 10 bin TL kazanmayacağım bir işte çalışmam.

- Feyat Güzel: Kirama 6 ayda iki kere zam yapıldı. Yılda bir gelen ücret zammı yetmez. En az 10 bin TL olmalı ve 4 ayda bir yeniden görüşülmeli.

- Adem T.: En az 10 bin TL olmalı. Ocakta yine her şeye yüzde 80 zam gelirse asgari ücret zammı bir işe yaramaz.