Bursaspor taraftarı Diyarbakır plakalı araca saldırdı

Bursaspor taraftarı maç için gittiği İnegöl’de, Muşlu esnafa ait 21 plakalı araca taş ve sopalarla saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:06
Bursaspor taraftarı Diyarbakır plakalı araca saldırdı
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Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 2 Nisan’da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor – İnegölspor maçı oynandı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, maç öncesi stada girmek isteyen Bursaspor taraftarı, İnegöl’de esnaflık yapan N.Yıldırım’ın Diyarbakır'a ait 21 plakalı aracının önünü kesti. Yıldırım’ı darp eden kalabalık grup, aracı da taş ve sopalarla kullanılamaz hale getirdi.

"ARACI KULLANAMAZ HALE GETİRDİLER"

Yıldırım’ın İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat yeğeni Mansur Yıldırım şunları söyledi:

“Biz aslen Muşluyuz. Amcam yıllardır Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde esnaflık yapıyor. Olay günü de dükkanından çıkıp evine gitmeye çalışırken, maç için İnegöl’e gelen Bursaspor taraftarı aracının önünü kesip, amcamı darp ediyorlar. Aracı da kullanılamaz hale getiriyorlar.”

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan sonra amcasının İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, grup hakkında şikayetçi olduğunu belirten Avukat Yıldırım, saldırganların bulunup cezalandırılmasını istedi. Yıldırım, saldırganların videoda yüzlerinin göründüğüne dikkat çekerek, “Tespit edilmeleri kolay, bulunup yargılanmalarını istiyoruz” dedi.


Bursaspor İnegölspor diyarbakır

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