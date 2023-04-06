Bursa’da işçileri taşıyan 3 servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:11

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:21

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, işçileri taşıyan servis aracı İrfaniye Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta durdu.

Bu esnada arkadan yine işçileri taşıyan iki servis minibüsü ıslak zeminin etkisiyle kırımızı ışıkta duran servis aracına arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 15 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kısa süreliğine kapatırken, yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen bir ambulans ise yol kenarındaki çamura saplandı. Uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan ambulansı başka bir ambulansa bağlanan halatla kurtarıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle kapanan trafik kısa süre sonra tekrar açıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.