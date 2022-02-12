Son dakika: Bakan Nebati destek ve tedbir paketini açıklıyor

12 Şubat 2022 Cumartesi, 14:30

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde destek, tedbir ve teşvik paketini açıklıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamaları:

Geçen yıl aralık ayında hayata geçirdiğimiz ekonomi modelinin adımlarının bir bir işliyoruz. Bugün de önemli bir eşiği geçeceğiz. Güçlü üretim, güçlü ihracat ve güçlü kalkınma ve bunun için tek hedef istikrar diyerek sunumunu arz etmek istiyorum.

20 Aralık'tan itibaren cumhurbaşkanımız tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz koruma mevduatı ile ilgiliydi. O günden bugüne en önemli ayaklardan biri ivmesini de artırarak belli noktaya geldi. O günden sonra 340 milyar TL'ye varan mevduat koruma hesabındaki miktarda dövizin bozdurulma oranı yüzde 49'u yani 10 milyar doları geçti.

ALTIN DÜZENLEMESİ

Şimdi altınla ilgili tasarruf önerimiz nedir? Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarruflar yerine yerliyi merkeze almasını sağlayacak. TL cinsi tasarrufların cazibesini artırılmasını sağlayacaktır. Nasıl çalışacak? Bugüne kadar çalışmalar bütüncül yaklaşım olmadan, paydaşlarla yürüyordu. Yastık altında büyük miktarlarda bulundurulan tasarruflar ülke gerçeği olmasına rağmen ekonomiye kazandırılmasında yeterince yol alınamadı. Bu hem vatandaşa yeni kazanç kapısı açacaktır.

2022 mart ayınca 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerindeki kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Uygulama ile Ahmet amca, Ahmet dayı, bunlar tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Tasarruflarını kolay şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme teslim edecekler. Fiziki olarak da talep etmeleri halinde geri alabilecekler. Altınların karşılığı TL ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer koruması sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak. Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü mevduat hesabı ve transfer sistemi Takasbank ile bu işlem yürümüş olacak. Bu madenin artık ülke ekonomisini güçlendirecek, TL'yi özendirecek bir araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı. Şimdi artık tüm vatandaşlarımızın bu konuda gerekli adımı atmalarını bekliyoruz. Bankalar da an itibarıyla, katılım bankaları (Emlak, Vakıf, Ziraat, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka) bu işin önde gidenleri olacak. Alım satım çeyrek hesap 1 Mart'tan itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi teminat işlemleri işlemsel hale gelecek. Bankalarımız artık her ilde en az 1 şubesi kuyumculuk faaliyetlerini de götürecek hale dönüşecek.

Vatandaşlarımız finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de kurumlarımızın çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Yıl sonunda en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı sistemi paydaşlarımızla bir araya getireceğiz. Vatandaşlarımız finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de kurumlarımızın çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Altın, bir tasarruf aracı, ekonomiye kazandırılacak.

Biz tasarruflarımızı bir tarafta artırırken öbür tarafta da Türkiye Ekonomi Modeli'nin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi bulmamız lazım. Bunlardan birisi iş dünyamızın bildiği Hazine Destekli Kefalet Sistemleri yani KGF. Bu da biz üreticilerimizin, imalatçılarımızın ve ilgili tüm kesimlerin faydalanabileceği ilk paketimiz.

"ÜRETİM PAKETİNİ AÇIKLIYORUM"

Üretime yönelik paketi açıklıyorum. 60 milyar liralık kefalet hacmi açıklıyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin, yeter ki ilk adımı atın. Biz tüm sektörlere, hepsinin önünde yol açıcı olacağız. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, ihracat harcama destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye koyuyor.

"YATIRIMA BAĞLI İŞLETMELERE 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ"

Yatırıma bağlı işletmeler için azami 6 ay ödemesiz kredi verilecek. Her bir kobi için maksimum kredi limiti 25 milyon lira büyük firmalar için 100 milyon lira olacak. Özel bankalarımıza seslenmek istiyorum. Katılım bankalarımız var, kamu bankalarımız var. Lütfen özel bankalarımız, hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı olarak adımlarını atın. Kamu ve özel bankalarımız her alanda iş birliğini ortaya koydular, şimdi yatırım, üretim, istihdam zamanı.

"ENFLASYON TEDBİRLERİNİ HEP BERABER ALACAĞIZ"

Tasarruf ettik, dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Tedbirler paketinden önce ifade ettiğim dağıtım paketleri bir tane değil. Peşi sıra gelecek. Kalkınma Bankamız, Eximbank imkanları seferber edecek. Bunları yaparken enflasyonu tetikleyecek adımlara da hep beraber göğüs gereceğiz. Enflasyon tedbirlerini hep beraber alacağız.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI AÇIKLAMASI

Yurt dışında emtia endeksi yükselmeye devam ediyor. Petrol 94 dolar seviyesine geldi. Bu iki önemli başlık sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı enflasyon karşısında müteyakkız hale getirmiş oldu. Doğalgaz fiyatları ile aynı şekilde reel olarak Türkiye'de hala negatif. Biz Türkiye olarak kamu maliyesi olarak aslında hala sübvansiyonlara çok ciddi şekilde devam ediyoruz demektir. Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar şunu çok iyi bilsinler. Türkiye'de fiyatlar reel fiyatların da altındadır. Satın aldığımız doğalgazın neredeyse 5'te 4'ünü kamu maliyesi yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde. Türkiye'de fiyatlar reel fiyatların altında seyrederken bunun üzerine kurulu muhalif söylemlerin daha adil dönüştürülmesinde bir çağrımız var.

20 Aralık 2021 sabahından çıkın. Biz 2022'nin şubat ayındayız. Çok düşük oynaklıklarla yoluna devam eden, beklentilere uygun, rekabet edilebilir kur seviyesinde giderken hala zihinlerimiz 2020 aralığına takılırsa kendimize de ülkemize de yazık ederiz.

Büyüme varken cari açık vardı. 2021 yılı alkışlanacak bir grafik. Uluslararası tüm gözlemciler tarafından takdirle karşılanan bir şey bu. Türkiye, iş dünyası ile bir şeyi başardı. En zor günlerde işte bu. Yüzde 12'ye varan bir büyümenin 1.9'luk bir cari açığa gelmesinin ifadesidir bu. Bunu biz başardık. Sıkıntıya düştüğümüz anda başımızı iki elimizin arasına alıp ben ne yaparım demedi bu iş dünyası. Bir zorluk varsa mutlaka bir kolaylık vardır inancıyla sağa gitti sola gitti ihracatı patlattı.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASINA YÖNELİK MOBİL UYGULAMA

Enflasyondaki farkı çözmek için proaktif adımlar atıyoruz. Bir mobil uygulamaya başlıyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlarımız ürün fiyat takibine bakacak, yeni marka, ürün ve kategorileri ortaya çıkaran duyuru alanı bulacak. Toplam alışverişi hesaplayacak hesap makinesi uygulamasına bakabilecek. Yeni uygulama 1 Mart'tan itibaren kullanılabilecek.

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