Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon ve altın açıklamaları

11 Şubat 2022 Cuma, 15:21

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Türkiye'de altın gerçeği olduğunu dile getirirken, "Türkiye'de altın bir gerçek, Londra'da da bu soruyu sordular, bizde düğünde altın takıyoruz. Adım başı kuyumcu vardır, bu altın yastık altında duruyor, ekonomiye kazandırılması noktasında adımları genişletelim. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması noktasında paydaşları daha etkin hale getirelim" dedi.

Bakan Nebati'nin satır başları şöyle:

"20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu. Ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi. Kur Korumalı Mevduat başlarken, ilk andan itibaren Türkiye'de çok ciddi bir talebin oluşmasına ve oraya doğru yönelişin ivme kazanarak başlamasına neden oldu. Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de etkiledi.

10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın TL girişi oldu. 2022 sonunda Cumhurbaşkanımızın bir yıl uzatma yetkisi var, bu tarihten önce kesme yetkisi de var.

Tutar 10 milyar doları aştı, TCMB imkanlarını genişletmesi ve kurların stabilizasyonu açısından gündemimizde kalmaya devam ediyor. çıkış için optimal noktaya bakılır.

Kur Korumalı Mevduat'ta dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi. Enflasyon yükselişi, lojistik, ulaşım, taşımadaki problemlerin getirdiği yükle ABD'de yüzde 7,5, Avrupa'da yüzde 5'in üzerinde, enflasyon dünyanın temel problemlerinden biri. 1973 krizinde de aynı şey yaşandı. Enflasyon yükseldi ve özellikle batı ülkeleri ciddi bir şekilde müdahalede bulundular, önce durgunluk ve resesyona gidecek bir durum yaşandı.

Dünya enflasyonu konuşamaya devam edecek, çünkü dünyada ticaret daralmış durumda. Biz kurdan ektileniyoruz. kurdaki herhangi bir değişim fiyatlara yansıyor, böyle bir psikoloji var. Bunu kabul etmemiz lazım. Döviz kurlarındaki fiyatlama bir sonraki adımla yapıldı, spekülatif işlemler yapıldı. Yaşanan kur atağı enflasyon üzerinde etkili oldu. Bizde temel ayaklar kur ve enflasyondur. Enflasyon bir süre mevcut seviyelrede devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

ALTIN PAKETİ

Yarın açıklayacağımız paket ile üzerimizdeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla herkesin işbirliği ile bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz. Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında. 2023'te seçime enflasyonda tek hane olarak girmiş olacağız. Mayıs 2023'te ise seçime tek hane enflasyonla gireceğiz.

Türkiye'de altın bir gerçek, Londra'da da bu soruyu sordular, bizde düğünde altın takıyoruz. Adım başı kuyumcu vardır, bu altın yastık altında duruyor, ekonomiye kazandırılması noktasında adımları genişletelim. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması noktasında paydaşları daha etkin hale getirelim.

Şeffaflık, güven, istikrar biraraya getirildiğinde KKM'ye olan ilgi altına dönük de olacak. Bankaları, rafineleri ve darphane'yi de işlerin içine sokacağız, ama aynı zamanda akredite edilmiş kuyumcular vasıtasıyla da Türkiye'nin her alanına gireceğiz.

Türkiye, çoğrafya ve uyguladığı ekonomi politikaları ile özgün bir ülke. Model değişikliğinde bir sancılı dönem vardır, bu riski aldık, bu riskin temizlenmesi lazım, yatırım, üretim adımları atarken, bu yıl aldığımız riskin bertaraf edilmesi noktasında yolumuza devam edeceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KGF paketinin ayrıntılarını vereceğiz.

Ekonomi modeli çerçevesi içerisinde sürdürülebilir hale getirmek, tek problemli alan olan enflasyonu bertatraf etmek, dolar stabil gidiyor, kurda oynaklık en az seviyede, rekabet edilebilir bir kur seviyesi yakalamış durumdayız. Piyasa bu kuru içselleştirdi. İş dünyası da buna ilişkin olarak bu fiyatlamayı ona göre yapmaya başladı.

Yüzde 5 büyüme beklentimiz var, dengeli bir hale getireceğiz. Bütçe açığı/GSYH için yüzde 3,5 hedef koyup yüzde 2,7 bütçe açığı açıkladık.

LONDRA'DAKİ GÖRÜŞMELER

Şeffaf bir insanım, inandığım birşeyi söylerim, bir şeyi gizlemenin, bunu değiştirmenin bir anlamı yok. Londra'daki görüşmeler muhteşem geçti.

Pazartesi, Salı günü Cumhurbaşkanımız BAE'de olacak, oradan da ben Jakarta'ya G20 zirvesine gideceğim.

DÖVİZ BOZUMU

Piyasayı bir enstrümana kilitlemenin bir anlamı yok. Bunları zarar vermeyecek şekilde götüreceğiz, döviz bozumu şu anda yüzde 49'un üzerine gidecek. Dolarize etmiyoruz. Olan dövizi TCMB'ye aktarıyoruz. Daha yataylaşmadı, dönüşün yüzde 50'nin üzerine çıkması lazım.

Kur Korumalı Mevduat ile TCMB'nin net rezervlerinin artmasını bekliyoruz. KKM'de dövizden dönüşlerin payında yüzde 55-60'ları konuşacağız. Türkiye'de KKM'de ortalama vade 100 gün.

Şirketlerimiz 6 ay boyunca dövizi alıp bloke ediyor, demek ki nakit akışında o paraya ihtiyacı yok, şirketlerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Şirketlerin KKM'ye dönüşlerinde 6 ay şartının uygun olduğunu düşünüyoruz."