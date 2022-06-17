Son Dakika: Bakan Nebati: 'Vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'

17 Haziran 2022 Cuma, 12:16

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halkbank Üreten Kadınlar Programı"nda konuştu.

Nebati'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"İktidara geldiğimizde yüzde 21,9 olan kadınların iş gücüne katılma olanı yüzde 34,9 seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu rakamları yeterli bulmuyoruz. İş hayatına katılımda eğitim seviyesinin öneminin de farkındayız. Yükseköğretim mezunu kadınlarımızın işgücüne katılma oranı yüzde 70. Bu yüzden kız çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Yükseköğretime kolay erişim için üniversite sayısını 200'ün üzerine çıkardık. Çok şükür her ilimizde bir üniversite var.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni başarılı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Kur korumalı mevduat hesabı yuvam hesabı gibi enstrümanlarla finansal istikrarı sağladık. Döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı 10 puan düştü.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Türkiye’de hepimiz, aynı gemideyiz. Hızımız ortak, gücümüz ortak, üretimimiz, hayallerimiz ortak. Biz bir bütünüz. Bu yüzden, toplumun tüm unsurlarını dayanışma çerçevesinde, yaşayan bir organizma olarak düşünmek, ona göre hareket etmek durumundayız.

Türkiye’de toplam 1.030 adet kadın kooperatifi var. Aktif olarak 809 kadın kooperatifi faaliyet gösteriyor. Tüm bu kooperatifler muazzam bir ekosistemi ve beraberinde çok ciddi bir potansiyeli oluşturuyor.

KKM ETKİSİ SINIRLI

Kur korumalı mevduatın bütçeye etkisi sınırlı kalmıştır. Toplam 21 milyar TL ödeme gerçekleşmiştir. KKM'nin bütçeye olası maliyeti bakanlığımız tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşları gelirine kıyasla borçlanmasının önüne geçmek için tüketim kredilerini sınırlandırdık. Tüketici kredilerinde dar gelirliye pozitif ayrım yapmaya devam ediyoruz. Nitekim 50 bin liraya kadar olan tüketici kredilerinin vadesinde değişikliğe gitmedik."