Bakan Nureddin Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 650 gelir uzman yardımcısı alacaklarını duyurdu.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
“Özveriyle çalışan gelir uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavına katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.”
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