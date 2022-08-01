Ekonomist Uğur Gürses: '500 ve 1000'lik banknotların çıkarılması kaçınılmaz'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:56

Türk Lirası’nın değeri enflasyonla erirken, kâğıt ve madeni paraları basma maliyeti de hammadde nedeniyle artıyor.

Dövizdeki yükseliş nedeniyle artan madeni para maliyetlerinin Merkez Bankası’nı harekete geçirdiği belirtiliyor. Bugün gazetemizin "Madeni 10 TL hazırlığı" haberi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekonomist Uğur Gürses de, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Temmuz'da, tedavüldeki kağıt paralar içinde 200'lüklerin payı % 50'ye vurdu. Önceki yıl % 35, Başkanlık rejimine geçilen Haziran 2018'de % 25 idi. TL'nin satın alma gücü hızla eriyor" bilgisini veren Gürses, "Artık 500 ve 1000'lik banknotların çıkarılması kaçınılmaz. Yıkıcı enflasyonun nişanesi olacak" diye yazdı.