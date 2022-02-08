Bakan Nureddin Nebati'den 'Londra' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındı” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye Ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu” dedi.
"TÜRKİYE’NİN YILDIZ BİR ÜLKE OLDUĞU TOPLANTILARDA VURGULANDI"
Toplantılarda, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile Türkiye’deki enflasyonun geçici olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Bakan Nebati, “Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi. Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındı” şeklinde konuştu.
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