CHP'li Öztrak'tan Bakan Nebati'ye 'Londra' göndermesi: Yabancı yatırımcılar için beleş stand-up
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra seyahatini eleştirerek "Nebati Bakanın Londra seyahati anlaşılan yabancı yatırımcılar için roadshow değil, beleş stand-up gösterisine dönüşmüş. Bu tek kişilik komedi yabancıları çok güldürmüş olabilir. Ama ne yazık ki milletimize kan ağlatıyor. Çok yazık…" paylaşımında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra’da yabancı fon yatırımcıları ve banka yöneticileriyle bir araya geldi.
Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Bakan Nebati, “Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
"YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BELEŞ STAND-UP"
Bakan Nebati’nin Londra seyahatini sosyal medya hesabından eleştiren CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Nebati Bakanın Londra seyahati anlaşılan yabancı yatırımcılar için roadshow değil, beleş stand-up gösterisine dönüşmüş. Bu tek kişilik komedi yabancıları çok güldürmüş olabilir. Ama ne yazık ki milletimize kan ağlatıyor. Çok yazık…” paylaşımında bulundu.
Nebati Bakanın Londra seyahati anlaşılan yabancı yatırımcılar için roadshow değil, beleş stand-up gösterisine dönüşmüş.— Faik Öztrak (@faikoztrak) February 8, 2022
Bu tek kişilik komedi yabancıları çok güldürmüş olabilir. Ama ne yazık ki milletimize kan ağlatıyor. Çok yazık… https://t.co/hr8OYTiFRF
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