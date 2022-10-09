Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Yolsuzlukların, yoksulluğun olmadığı Türkiye'yi biz hallederiz

09 Ekim 2022 Pazar, 18:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da yapılan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı.

Erdoğan, buluşma öncesinde, etkinliğin yapılacağı salonun önünde bekleyen yurttaşlara seslendi. Erdoğan, şunları söyledi:

“TÜGVA’NIN KONUMU ÇOK ÇOK ÖNEMLİ”

“Türkiye genelinde TÜGVA’nın 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle -hep söylüyorum ya birileri rahatsız oluyor- dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA’nın konumu çok çok önemli. Sizler, bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse; Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız, Milli Eğitim Bakanlığı’mız ve Cumhurbaşkanı, 17 bakanlık olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

“AVRUPA’DA HERKES TUTUŞMUŞ VAZİYETTE; ‘ACABA BU KIŞ NASIL GEÇECEK?’ BİZ, BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK”

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye ve Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette; ‘Acaba bu kış nasıl geçecek?’ Biz, bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz, şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz.

“YOLSUZLUKLARIN OLMADIĞI, RÜŞVETİN OLMADIĞI, YOKSULLUĞUN OLMAYACAĞI BİR TÜRKİYE’Yİ BİZ HALLEDERİZ”

AK Parti iktidarı, zulme rıza göstermez, zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz, şu an itibariyle aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz, bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz.”