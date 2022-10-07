AKP’li Vedat Demiröz açıkladı: Asgari ücrete ilişkin ilk kez rakam paylaşıldı

07 Ekim 2022 Cuma, 15:16

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet Çorum’a geldi.

Gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Demiröz, asgari ücret artışı ve EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

Demiröz, “Son 2 yılda pandemi ve daha sonra savaş nedeniyle bütün dünyanın içine girdiği ekonomik sıkıntılar diğer problemlerle birlikte ülkemiz bundan etkilendi. Ama bu sıkıntıları giderecek olan yine AK Parti. Kollarımızı sıvadık yılbaşından beri özellikle alt gelir grubunda olan insanlarımıza dair eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Alt gelir grubundaki kardeşlerimizin gelirlerini yükselterek Türkiye 2022’de birinci çeyrekte 7.3, ikinci çeyrekte 7.6 büyüyen dünyanın ikincisi olan Türkiye’yi bir an önce ekonomik sıkıntılardan arındırmak ve önceki dönemde dünyada yaşanabilir ülkeler arasında 10. sırada olan ülkemizi daha yukarı taşıyacağız” dedi.

"EKONOMİK SORUNLAR VAR AMA 'SÜRATLE' ÇÖZÜMLENİYOR..."

"Ekonomik sorunlar var ama süratle çözümleniyor. Meclis açıldı. Yaz aylarında sahada aldığımız notlarla ilgili eksikliklerle ilgili kanunlar hazırlanacak . Yakın zamanda TBMM’de yasalar süratle çıkarılacak. Türkiye ekonomisi büyüyor. Asgari ücret tekrar ikinci dönemdeki enflasyon farklarını ilave ederek rakam belirtmeyeceğim ama herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak.

"TÜRKİYE'Yİ 'MAKRO' OLARAK BÜYÜTTÜK"

Biz bunu yaparken her zaman alt gelir gruplarını düşünerek yaptık. Türkiye’yi makro olarak büyüttük. Bundan sonra mikro düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bürokrasideki bazı sıkıntılar önümüzdeki yıla kadar tamamlanacak. 2023’te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlıyoruz. Bu Türkiye tarihinin en büyük bütçesi. Bu bütçeyle Türkiye 2023’te yapılacak seçimleri ve yatırımları kapsayacak olan bu bütçe özellikle alt gelir gruplarını rahatlatacak” diye konuştu.

“Türkiye artık üzerinde oyun oynanacak bir ülke olmaktan çıkmıştır ve Türkiye masada oyun kuran ülke haline gelmiştir” diyen Demiröz, “Dünya coğrafyasında son yıllardaki gelişmeleri hepiniz takip ediyorsunuz. Ülkemizin saygınlığının nereden nereye geldiğini, 100 milyon dolar istediğimiz yıllardan bugün hangi döneme geldiğimizi ve ‘gelecek yüzyıl Türkiye yılı olacak’ diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun liderliğinde ülkemiz dünyadaki saygınlığını çok çok daha ileri götürüyor” ifadelerini kullandı.

YİNE KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

CHP’nin başörtüsü çıkışını da değerlendiren Demiröz, “Hiç ortada olmayan başörtü meselesini gündeme getiriyorlar. O da laftan. Kanun çıkaralım. Bugün Türkiye’de başörtü problemi yok. İsteyen örtüyor, isteyen istediği gibi giyinebiliyor. Ama Cumhurbaşkanımız davet etti, buyurun anayasayı değiştirelim dedi. Göreceğiz önümüzdeki günlerde telaş sardı zaten. Türkiye lafla yönetilmez. Türkiye bütün dünyanın gözü üstünde olan bir ülke. Siyasi baskılarla, bir tarafta güney doğu bir tarafta orta doğu çatışmaları izliyoruz. O bölgenin 2010’dan 2020’lere kadar nereden nereye geldiğini, Türkiye’nin kardeşliği nasıl tesis ettiğine şahit oldum. Mücadele devam ediyor. Kürt kardeşlerimizi hep yalan ve aldatmayla bu hale getirdiler. PKK’nın Kürt diye bir derdi yok. Bizim Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir problemi var. PKK’yı kuran da belli DEAŞ’ı kuran da belli. Şuanda onlara silah veren de belli. Birini alıyor birini veriyor. Bütün amaçları Türkiye’yi bir sarmala almak” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise Demiröz, “5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok.

Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok.

Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek” dedi.

EYT MESELESİ

EYT’lilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Demiröz, “EYT diye bir cümle yok mevzuatta. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. 1999 yılında AK Parti’den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı.

Normal emekli sandıkları bütçeden aridir. Bütçeyle birlikte anılmaz. Çalışanlar o paraya prim öder ve bu sandıktan da emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası 1 emekliye verilir. Bizim ülkemizde maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkeklerde 43. Yani yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş.

1970’li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa çıktı oy için o yasayı bozdu. 1990’lı rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu. Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı 1 kişiye vermek zorunda kaldık. Bir müddet emekli yapmadık.

Şuanda 38 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var. Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendini çevirecekti. Ancak sabredemedik. Biraz çok talep olunca, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye’de SGK’ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz" dedi.