Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız

Son dakika gelişmesi... Asgari ücret tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 21:41
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 artış yapıldığını açıklamıştı. Buna göre, net asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu.


asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vedat bilgin

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler